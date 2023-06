?Lagarde rischia di fare troppo | la recessione è dietro l' angolo

: niente pause' si legge nel taglio alto. 'L'inganno dei like', titola Walter Veltroni in ... Nellla stessa sezione spicca il lutto nazionale per Berlusconi ('La destra di Giorgiadi ...Se la Fed dovesse fermarsi, le mosse dipotrebbero essere più prudenti anche perché in ...Stati che in Europa è cresciuto molto e che se no è supportato da uno sviluppo dell'economiadi ...Mezzora dopo la presidente Christineterra' una conferenza stampa esplicativa. Dalla Bce e' ... che porterebbe il riferimento sulle principali operazioni di rifinanziamento al 4% e che...

Alto rischio d'inflazione nell'Ue - L'Osservatore Romano L'Osservatore Romano

Economisti passano al setaccio le indicazioni arrivate ieri dalla Banca centrale europea che è pronta ad andare avanti con i rialzi estivi ...Dall’altro lato, i critici fanno notare che a essere a rischio, ormai, è proprio la credibilità di Lagarde e della Bce, visto che finora l’effetto di quella carrellata di strette monetarie è stato ...