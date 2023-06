L’addio dei Theborderline da Youtube | «Niente sarà come prima | il nostro pensiero è solo per Manuel» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 18 giugno 2023) Hanno deciso di dire basta, di lasciare la loro attività, dopo l’incidente mortale a Casal Palocco in cui ha perso la vita il piccolodi 5 anni. Sono oltre 30mila visualizzazioni in meno di un’ora perdeglir «» con uno stop, fisso, del loro canale. «I– hanno scritto in un testo pubblicatoultimo– esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere. L’idea diera quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire ...