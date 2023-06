Lada Vesta Aura - Flop alla presentazione | la berlina premium non si accende - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di domenica 18 giugno 2023) Un momento di imbarazzo ha accompagnato il debutto della, presentata in occasione del forum economico di San Pietroburgo,presenza del ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, e del capo della Sberbank, Herman Gref. Proprio il numero uno della banca russa, davanti ai cronisti e i fotografi, si è messo al volante dell'auto tentando un primo avvio, andato però a vuoto. Stesso risultato al secondo tentativo. Non proprio il massimo per unache, nel mercato locale, punta a un posizionamento: rispetto, è più lunga di 25 cm, equipaggiata di serie con il motore di cilindrata maggiore (da 1.8 litri) presente nella gamma e caratterizzata da una serie di accorgimementi specifici. Prezzo: 2 milioni di rubli ...