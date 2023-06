L’accademia dello sport ricorda l’imprenditore Mirko Pedretti | scomparso a soli 45 anni

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 giugno 2023) Bergamo. Per la prima volta, Special Bergamoe Accademiaper ladarietà si sono unite in un progetto che ha esaltato il concetto di inclusione. Nell’ambito dell’ormai classico contenitore del Torneo di tennis organizzato ogni anno daldi GiovLicini, nove giocatori di wheelchair tennis hanno accompagnato altrettanti campioni di altre discipline per sfide di doppio misto, con un atleta in carrozzina e un normodato in campo insieme. Il modo migliore per abbattere le barriere e consegnare agli archivi un evento nuovo ma senz’altro da ripetere. “Siamo molto soddisfatti – spiega Denis Bonetti, presidente di SBS – di questo coinvolgimento in un evento che in Bergamasca è ormai una piacevole tradizione della primavera. L’organizzazione è stata perfetta e ...