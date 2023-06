La vera eredità di Silvio Berlusconi | trasformare l’Italia nella repubblica delle banane

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Tra i necrologi scritti in Italia e all’estero per ricordare la vita disi notava una sottile differenza: i primi, fatta eccezione di pochissime testate come Il Fatto, lo dipingevano come un grande imprenditore e statista, nei secondi, invece, trapelava il lato comico ed anche grottesco della sua leadership. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo ed a volte è scomoda da digerire.era grottesco e geniale allo stesso tempo, caratteristiche che gli hanno permesso di creare quella che ormai tutti definiscono la politica spettacolo, una forma di degenerazione della democrazia che è diventata la modalità più gettonata di fare politica. Ben prima che Chavez inventasse il suo chat show per ingraziarsi l’audience della popolazione venezuelana, sciorinando falsità e facendo promesse da ...