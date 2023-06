(Di domenica 18 giugno 2023) Nove anni dopo la Cassazione punisce la vicina della struttura di lusso: “Parcheggiò in quel modo volutamente per impedire l’arrivo dei veicoliinvitati. Non è consentito danneggiare il prossimo, per reagire a condotte maleducate”

La sua auto bloccò il corteo degli sposi: condannata a risarcire la Cervara, l'abbazia dei vip di Portofino La Repubblica

