La Strawoman 2023 è una festa | ottomila magliette rosa in giro per la città - Le foto

(Di domenica 18 giugno 2023) LA TAPPA BERGAMASCA. La corsa/camminata non competitiva, di 5 o 10 chilometri, è partita dal Sentierone in direzioneAlta.

L'edizioneprevede ben undici tappe. L'apertura del tour è stata a Brescia il 7 maggio, poi Parma (13/05), Milano (21/05), Lecco (27/05) e ora Bergamo (17/06), poi Como (24/06), ...L'edizioneprevede ben undici tappe. L'apertura del tour è stata a Brescia il 7 maggio, poi Parma (13/05), Milano (21/05), Lecco (27/05), Bergamo (17/06), Como (24/06), Piacenza (23/...L'edizioneprevede ben undici tappe. L'apertura del tour è stata a Brescia il 7 maggio, poi Parma (13/05), Milano (21/05), Lecco (27/05) e ora Bergamo (17/06), poi Como (24/06), ...

La Strawoman 2023 è una festa, ottomila magliette rosa in giro per ... L'Eco di Bergamo

Ottomila magliette rosa per la tappa bergamasca dell’edizione 2023 della Strawoman, la corsa-camminata non competitiva di cinque e dieci chilometri che, partita dal Sentierone, si è snodata fino al ...Ottomila magliette rosa per la tappa bergamasca dell’edizione 2023 della Strawoman, la corsa-camminata non competitiva di cinque e dieci chilometri che, partita dal Sentierone, si è snodata fino al ...