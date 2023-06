La Spagna trionfa nella Nations League | Croazia battuta ai rigori

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 giugno 2023) La terza edizione dellaè stata decisa ai calci di rigore. Una partita non entusiasmante, con poche occasioni, in cui hanno prevalso i nervi, soprattutto nel finale del secondo tempo supplementare con i diverbi animati tra Perisic e Jordi Alba. Il trionfo però alla fine è andato allache ha scacciato la maledizione dei calci di rigore e negato allala gioia del primo trofeo. Decisivo Unai Simon con due parate su Majer e Petkovic, così come Carvajal autore dell’ultimo e determinante rigore. Trionfoin(Crediti foto: Seleccion Espanola de Futbol Twitter)Una partita bloccata che fin da subito è apparsa destinata quantomeno ai supplementari. Portieri praticamente mai seriamente impegnati e un’unica grande ...