La sinistra impazzisce in piazza con una protesta da ridere | occupazione record

(Di domenica 18 giugno 2023) Elly Schlein e Giuseppe Conte manifestano inper chiedere più lavoro per gli italiani in aperto contrasto con le politiche messe in campo dal governo. Legittimo. È il lavoro dell'opposizione. Pd e M5S ritengono che la situazione stia peggiorando. Ma il tema del lavoro è davvero quello giusto per far sfilare i militanti in corteo? La disnon è certo sparita, i salari in molti settori sono troppo bassi con l'inflazione che erode il potere d'acquisto delle famiglie. Non ci sono dubbi. Ma se guardiamo le rilevazioni di Bankitalia e Istat ci rendiamo conto che i maggiori indicatori sono in netto miglioramento rispetto all'anno scorso quando Pd e M5S non si sarebbero mai sognati di scendere incontro il governo. Il dato più eclatante è sicuramente il mezzo milione di occupati in più rispetto a un anno fa. Per la ...

Benito Mussolini fa ancora discutere, anche se solo in uno spot, e si grida ancora al pericolo 'fascista'. L'altro giorno quando è apparsa la pubblicità stilizzata del Duce sulla facciata di un'...Via libera alla prima strada intitolata a Silvio Berlusconi: succede ad Apricena , in provincia di Foggia, dove la giunta comunale ha approvato la delibera per l'omaggio all'ex leader di Forza Italia, ...Fu icona dellabritannica da parlamentare dal 1992 al al 2015; ma prima ancora come ...bianca di questa crudelissima tragedia in cui il re che sceglie male fra le tre figlie femmine...

Bologna, lo spot con Benito Mussolini: la sinistra impazzisce Liberoquotidiano.it

Elly Schlein e Giuseppe Conte manifestano in piazza per chiedere più lavoro per gli italiani in aperto contrasto con le politiche messe in ...In tempo di record spunta una strada intitolata a Silvio Berlusconi. Apricena, in provincia di Foggia, è la prima città in Italia a ...