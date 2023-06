La Promessa anticipazioni 21 giugno 2023 | Manuel dovrà rinunciare ai suoi sogni?

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 18 giugno 2023) Secondo lede La, puntata in onda il 21, Don Alonso è spaventato dalla sua situazione finanziaria e chiede adi abbandonare l’aviazione per occuparsi degli affari familiari. Nel frattempo, Catalina prende una decisione drastica: vendere un gioiello prezioso per acquistare il foraggio necessario per gli animali. Ma il destino riserva ancora più sorprese, poiché Jana è delusa per non aver incontrato Curro e scopre che sia la foto che l’anello di Tomas sono misteriosamente scomparsi. Intanto, Pia sospetta che i domestici stiano parlando alle sue spalle e affronta Petra per scoprire la verità. Puntata La, mercoledì 21, la richiesta di don Alonso perLa puntata del 21 ...