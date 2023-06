La Promessa anticipazioni 20 giugno 2023 | Jana e i sospetti sull’omicidio di Tomas

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 18 giugno 2023) Nella puntata de La, in onda il 20, gli spettatori si sono trovati di fronte a un intreccio sempre più complesso e ricco di emozioni, in quanto mentre Pia rifiuta il barone, scatenando la sua ira e portando via Curro,scopre una sconvolgente possibilità: l’assassino dipotrebbe trovarsi all’interno della sua stessa famiglia. Nel frattempo, Don Alonso affronta gravi difficoltà finanziarie, mentre Leonor cerca di far ingelosire Mauro. Le tensioni familiari raggiungono il culmine quando Manuel, sopraffatto dalle responsabilità, confessa il suo amore a, cercando persino di baciarla.La, 20, la scelta di Pia Dopo il rifiuto di Pia, il barone reagisce ...