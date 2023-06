La nuova griglia di partenza del GP del Canada | cosa cambia dopo la penalità a Sainz

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Decisioni importanti sono arrivate dalla Race Direction, al termine delle qualifiche del GP del, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Montreal abbiamo assistito a un time-attack particolarmente convulso, reso tale anche dalla pioggia che è andata a scompaginare non poco le carte. La Ferrari, da questo punto di vista, ha deluso attese non andando oltre l’ottava posizione dello spagnolo Carlose l’undicesima del monegasco Charles Leclerc. Qualifiche che, neanche a dirlo, hanno sorriso all’olandese Max Verstappen (Red Bull), in pole-position. Tuttavia, peril peggio doveva ancora venire. L’iberico aveva già iniziato questa giornata non al meglio, con l’incidente nella FP3 e l’investigazione per “impeding” ai danni del thailandese Alexander Albon (Williams). La situazione si è ripetuta nel time-attack, quando ...