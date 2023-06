La figlia del famoso calciatore si è sposata | italiani in lacrime

Leggi su tvzap

(Di domenica 18 giugno 2023) Ladelsi è finalmenteieri, sabato 17 giugno 2023. Le nozze in realtà erano previste già da tempo. L’attuale marito aveva chiesto alla ragazza di sposarsi nel 2021, durante un viaggio a Santorini. I due però avevano deciso di rimandare le nozze e finalmente due anni dopo, la cerimonia. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Pensioni, la pessima notizia a Luglio: cosa succederà Leggi anche: Malore improvviso dopo aver bevuto da una bottiglia d’acqua del supermercato, finisce in ospedale Virginia Mihajlovic ha celebrato il matrimonio con Alessandro Vogliacco La secondadi Sinisa Mihajlovic ha sposato il suo fidanzato Alessandro Vogliacco. I due hanno celebrato il matrimonio in Puglia, a Monopoli. Le nozze, a dirla tutta, erano previste per la stessa data ...