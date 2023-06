La Femina è il nuovo re dei supergallo | vince in Belgio per ko all' 8° round

Tante qualità Mai apparso in difficoltà, Laha esibito forti qualità sia tecniche che mentali. Non ha indietreggiato negli scambi ruvidi alla corta distanza e non si è innervosito quando ...... quella napoletana con Mimmo Vitale (24 luglio) e le suggestioni internazionali del Coro(21 ...un viaggio tra gli orizzonti musicali di Franco Battiato con Angelo Privitera e le visioni di...Per la creatività, dall'idea alla scena", presentato quest'anno nella sua versione teatrale; Abbondanza Bertoni porterà in scena il suolavoroI Nomi della Dea; Cie Twain presenterà ...

Vincenzo la Femina è il nuovo Campione Europeo dei Supergallo FPI

Una combinazione precisa e potente all’ottava ripresa, poi l’interruzione con il lancio della spugna: Vincenzo La Femina batte Geram Eloyan e diventa campione dell’Unione Europea dei pesi supergallo.Vincenzo La Femina batte Geram Eloyan per TKO a Roosdaal (Belgio): il pugile italiano nuovo campione UE dei supergallo ...