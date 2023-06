Mentre se prendiamo solo le partite con la nazionale,segna su azione da 5 match. Lo stesso, dopo la vittoria contro il Cipro, è intervenuto per spiegare la ...sull'assenza del gol: "credo si tratti di un periodo sfortunato. L'ultima stagione col Napoli è stata molto lunga per me, ho giocato tantissime partite e ora sono un po' stanco. Ma ...Grigoris è stato in campo per tutta la durata del match contro la Georgia di Khvicha(... Gyomber (Islanda - Slovacchia: 1 - 2) Il pilastro della retroguardia granataè riuscito a ...

Kvaratskhelia non segna più: "A Napoli stagione lunga, sono stanco" Corriere dello Sport

Il georgiano ha vinto la partita per le qualificazioni ai prossimi Europei ma è rimasto ancora a secco: le motivazioni ...Khvicha Kvaratskhelia, dopo avere battuto Cipro con la sua Georgia, ha fatto un riferimento anche alla stagione vissuta con il Napoli.