Kvaratskhelia | «La stagione col Napoli è stata molto lunga per me | ora sono un po’ stanco» 

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 giugno 2023) Khvichaha rilasciato alcune dichiarazioni a Geo Team dopo la vittoria della Georgia su Cipro per 2-1. Il georgiano delnon ha segnato. Ha parlato di una vittoria importante per la Nazionale e della fatica che ha fatto in questacon la squadra di Luciano Spalletti. Unache gli ha fatto accusare parecchia stanchezza. Di seguito le parole di. «Una vittoriaimportante per noi perché la prima nel girone. Davitashvili ha segnato un gol importante, ora andiamo in Scozia con un solo obiettivo: vincere. Non abbiamo giocato al meglio, ma l’importante erano i tre punti».sull’assenza del gol: «Non credo si tratti di un periodo sfortunato. L’ultima ...