Kulusevski al Tottenham per trenta milioni Plusvalenza importante per la Juve

(Di domenica 18 giugno 2023)alnon è più una voce di mercato, ma una certezza. Il club inglese ha deciso di acquisire a titolo definitivo il cartellino del giocatore svedese per il complessivo didi euro. Questa cifra verrà pagata in sei esercizi, come riportato sulla nota comunicata dallantus. Tale operazione, a sua volta, porta unanelle casse dellantus di quasi tredicidi euro. Il comunicato: «ntus Football Club S.p.A. comunica che la SocietàHotspur F.C. ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan...

Per finanziare la mossa, la Vecchia Signora sta trattando con ilper il riscatto di Dejan(23), lo svedese ha fatto un periodo di prestito molto positivo a Londra e gli Spurs ...Non è l'assenza di un ds in piena regola a fermare la Juventus sul mercato: vanno di pari passo le operazioni in uscita (ufficialmente al) e quelle in entrata visto che se non sarà rivoluzione poco ci manca. Di intoccabili di fatto non c'è nessuno o quasi, dai big come Vlahovic e Chiesa - che ...Dejansi trasferisce definitivamente al, in Premier League. Con un post sui canali social, gli Spurs hanno annunciato l'arrivo a titolo definitivo dell'attaccante svedese, che lascia la ...

