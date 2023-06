Koulibaly | l' Al - HIlal offre 20 milioni a stagione

(Di domenica 18 giugno 2023) Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il Chelsea non vuole partecipare pagando parte dell'ingaggio e vuole monetizzare al massimo la vendita "visto che il senegalese non farà le stesse barricate di ...

Per Kalidou, difensore senegale del Chelsea , irrompe con forza la squadra araba dell' Al -, pronta a offrire al giocatore un'offerta triennale da 20 milioni a stagione. Proposta che taglierebbe ...'Ausilio aveva agganciato il prestito Lukaku a quello di Kalidou. Le strade dei due, però,... Tra l'altro, un intermediario avrebbe incontrato per conto del belga i dirigenti dell'Ala ...

Inter, si complica l'affare Koulibaly: l'Al-Hilal offre un triennale da 20 milioni a stagione TUTTO mercato WEB

L'offerta taglierebbe fuori l'Inter dalla corsa al difensore centrale senegalese del Chelsea: prestito ipotesi complicata ...L'Inter gioca per il momento a carte scoperte, non ci sono mister X nell'orizzonte di mercato nerazzurro. Al momento almeno. Gli obiettivi più pressanti sono chiari: il primo è Lukaku. Rispetto all'an ...