Koulibaly-Inter | no al prestito E ora lui tratta con l’Al Hilal

(Di domenica 18 giugno 2023), no aldel difensore senegalese, che intantoper un possibile passaggio alStando a quanto riferito da Luca Cilli di Sky Sport 24, l’ha chiesto ufficialmente di poter avere inKalidoudal Chelsea in vista della prossima annata. I londinesi hanno però respinto la richiesta dei nerazzurri per il difensore senegalese, che intanto starebbendo il suo passaggio agli arabi del, che gli avrebbero già offerto un contratto da 30 milioni di euro l’anno.

Per quanto riguarda il difensore senegalese ex Napoli, che era stato cercato anche dall', la proposta importante è arrivata dall' Al - Hilal : aè stato offerto un contratto di tre ...Calciomercato - L'punta Kalidouper sostituire Milan Skriniar, ma il futuro dell'ex difensore del Napoli potrebbe essere in Arabia Saudita. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola,...Dopo la faraonica campagna acquisti invernale, infatti, ora è tempo degli addiii con, ...a forzare la mano e rifiutare i soldi arabi per cercare di confermare la sua permanenza all'

Inter, si complica l'affare Koulibaly: l'Al-Hilal offre un triennale da 20 milioni a stagione TUTTO mercato WEB

La situazione in ottica calciomercato tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’ex difensore del Napoli Koulibaly (attualmente al Chelsea) L’Inter sta provando a prendere a tutti i… Leggi ...INTER, KOULIBALY MOLTO LONTANO Diverso, molto diverso, il discorso per Koulibaly. Per l'ex Napoli la strada del prestito alla Lukaku è al momento completamente chiusa. In più a differenza di Big Rom, ...