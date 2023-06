Kim | il Bayern sorpassa lo United E il Napoli? Con la clausola non può fare nulla

(Di domenica 18 giugno 2023) Il Manchestersembrava a un passo dal traguardo e invece adesso in pole per Kim Min - jae c'è ilMonaco. Il? È solo spettatore di quest'asta che coinvolge il suo difensore ...

Il Manchester United sembrava a un passo dal traguardo e invece adesso in pole perMin - jae c'è ilMonaco. Il Napoli È solo spettatore di quest'asta che coinvolge il suo difensore centrale sudcoreano perché c'è una clausola rescissoria nel contratto che lega il ...Calciomercato Napoli -Min - Jae è destinato all'addio, che siaMonaco o Manchester United, col Napoli chiamato quindi a trovare un sostituto all'altezza e a farlo il prima possibile così da metterlo subito a ...Calciomercato Napoli - Giovanni Scotto , giornalista del quotidiano Il Roma, ha scritto un tweet sul futuro del difensore: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Napoli, il Bayern supera tutti per Kim | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Fabrizio Romano su Twitter. Il difensore coreano ha accettato l’accordo, è pronto ad accettare, manca solo la firma Kim al Bayern Monaco. Sembra ormai cosa fatta. Secondo quanto scrive Fabrizio Romano ...Manca solo l'ufficialità ma Kim andrà via da Napoli. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, è fatta per il trasferimento del difensore ...