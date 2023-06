Kim ha scelto | addio al Napoli | arrivano sessanta milioni Un gigante per sostituirlo

Leggi su napolipiu

(Di domenica 18 giugno 2023) Kim min-Jae lascerà il, il giocatore sudcoreano andrà al Bayern Monaco che pagherà la clausola rescissoria dadi euro. Notizie calciomercato– Rudi Garcia sarà presentato lunedì al Real Bosco di Capodimonte, ma la sua rosa ha già un handicap. Infatti Kim min-Jae difensore sudcoreano premiato come miglior difensore dell’ultimo campionato di Serie A, andrà via. Illo aveva acquistato la scorsa stagione per 20di euro per sostituire Koulibaly. All’inizio sembrava impossibile prendere il posto delsenegalese, invece Kim in poco tempo ha fatto vedere di poter essere un campione assoluto nel suo ruolo. Kim al Bayern Monaco: quanto incassa ilOramai sembra fatta, in serata sono arrivate ulteriori ...