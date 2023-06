Kilimangiaro – Il viaggio che verrà | terza puntata 18 giugno 2023

(Di domenica 18 giugno 2023) Per tutti gli appassionati di viaggi, l’appuntamento è da non perdere:– Il mondo che, in onda da domenica 4, alle 21:20, su Raitre, propone per sei settimane documentari ed interviste legati al nostro pianeta, in quello che è un nuovo spin-off di. Camila Raznovich, dopo averci tenuto compagnia per tutto l’autunno e l’inverno alla domenica pomeriggio, torna così nella prima serata estiva della domenica con una formula pressoché invariata, tra collegamenti, ospiti fissi e racconti di viaggi per scoprire meglio il nostro mondo e imparare a rispettarlo. Numerosi gli amici e le amiche già visti inche affiancano la conduttrice in quest’avventura: dal velista Giovanni Soldini all’alpinista Hervé Barmasse, dal botanico Stefano Mancuso ...

DOCUMENTARI Su Rai Tre dalle 21.25, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Torna 'estate', uno dei programmi più famosi e longevi della televisione ..." Ilche verrà, ore 21:20 su Rai 3 Ritorna il programma che porta alla scoperta del mondo e delle bellezze naturali. La teoria del tutto, ore 21:20 su Rete 4 Eddie Redmayne ...... autrice di documentari diper la televisione pubblica italiana, in particolare per la trasmissione, e più recentemente si è occupata dell'ufficio stampa per la Volvo Ocean Race, ...

"Kilimangiaro - Il viaggio che verrà" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Per tutti gli appassionati di viaggi, l’appuntamento è da non perdere: Kilimangiaro – Il mondo che verrà, in onda da domenica 4 giugno 2023, alle 21:20, su Raitre, propone per sei settimane ...Ascolti Tv domenica 11 giugno 2023, in prima serata su Rai1 la fiction in replica Blanca ha conquistato una media di 2.455.000 spettatori ...