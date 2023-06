Kia Picanto a meno di 10 000 euro | trema la Fiat Panda | sta conquistando tutti

Leggi su rompipallone

(Di domenica 18 giugno 2023) Lapotrebbe stranamente perdere il suo grande appeal sul pubblico, il quale potrebbe preferire invece la Kia, considerata l’offerta attuale. Un’interessante offerta che riguarda l’acquisto della Kiapuò sconvolgere il mercato automobilistico di questa estate. La city car a cinque porte è proposta in versione Urban, quindi per uso cittadino insieme alla versione Style, la quale invece presenta una dotazione più completa. La proposta estetica presenta la Kiacon un frontale grintoso, un abitacolo ampio con rifiniture semplici ed eleganti. Le dimensioni sono come al solito compatte, sebbene sia da segnalare un ampio bagagliaio. Sia per coloro che sono abituati a stare al volante che per coloro che invece non prediligono usare l’auto e quindi sono...