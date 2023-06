Kata | inquietante ritrovamento in un cassonetto | l' ultimo indizio sulla bimba scomparsa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Un'altra giornata di incessanti ricerche è giunta a termine, ma per il momento non vi è ancora alcuna traccia di, la bambina peruviana di 5 anni che èa Firenze lo scorso 10 giugno. Per oltre sette ore le forze dell'ordine hanno setacciato a fondo l'ex hotel Astor, lo stabile occupato che è stato sgomberato e che era il lungo in cui la piccola viveva con la famiglia e altri diversi nuclei familiari. Le ricerche hanno permesso di scoprire un'intercapedine con un accesso al giardino, mentre in unè stato trovato un cellulare che potrebbe essere rilevante e sul quale saranno svolti degli approfondimenti. Un'altra scoperta potenzialmente interessante riguarda l'individuazione della telecamera di un privato cittadino: potrebbe contenere dettagli utili, dato che copre l'ingresso di un'area adiacente al ...