Kata e gli altri | ogni giorno in Italia spariscono circa 30 tra bambini e adolescenti

(Di domenica 18 giugno 2023) Racale è un piccolo centro del Salento. Mauro Romano ha 6 anni, capelli biondi, occhi scuri. Si smaterializza il 21 giugno del 1977. Era il 21 giugno 1977 quando il piccolo Mauro Romano scomparve dal piccolo paesino di Racale, in provincia di Lecce; a sinistra, i genitoriIl caso Mauro Romano Mariano Farina e Salvatore Colletta, di 12 e 15 anni,alle cinque del pomeriggio del 31 marzo 1992, dopo essere stati visti per l’ultima volta sul lungomare di contrada Gelso, a Casteldaccia, nell’hinterland di Palermo. Angela Celentano ha 3 anni, vive a Vico Equense (Napoli). Scivola nel mistero il 10 agosto 1996, una domenica, durante un pic-nic sul Monte FaitoIl caso Angela Celentano Angela Celentano ha 3 anni, vive a Vico Equense (Napoli). Scivola nel mistero il 10 agosto 1996, una domenica, durante un pic-nic sul Monte Faito. Denise Pipitone di anni ne ha quattro. ...

occupanti sono usciti accompagnati dalla polizia: tra loro alcune donne, un uomo e un bambino di origine sudamericana. Le operazioni, almeno dall'esterno, si sono svolte in ordine, senza problemi.Schieratiassistenti sociali per finalizzare le destinazioni dei singoli gruppetti di migranti. ... Nardella ha detto che 'bisogna cercare" e "non è nostra intenzione far polemica, anche se ...autori dell'appello consigliano di contattare anche i carabinieri per qualsiasi segnalazione di avvistamento o per qualsiasi notizia. Cresce la preoccupazione per. Nel frattempo cresce la ...

Bambina scomparsa, sesto giorno senza Kata. Carabinieri all'ex ... LA NAZIONE

Scenderanno in campo anche le “teste di cuoio” dei carabinieri per scandagliare - così come si fa quando si cercano i bunker dei boss latitanti - ogni anfratto o stanza ...Chi ha rapito la piccola Kata nell’ex hotel Astor voleva vendicare il tentato omicidio di Santiago Manuel Medina Pelaez, uno degli abusivi che abitava nella stessa struttura sgomberata ieri ...