Kata | cosa hanno trovato i carabinieri nell' ex hotel Astor

(Di domenica 18 giugno 2023) Un'intercapedine, un vano segreto, con accesso al giardino. E un cellulare abbandonato in un cassonetto. Dopo sette ore di ispezione all'ex, a Firenze, sono questi due i ritrovamenti su cui isembrano aver focalizzato la loro attenzione nel quadro delle indagini per capire...

approfondimento, genitori trasferiti dall'ex hotel occupato a struttura protetta FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Trovata morta la bimba scomparsa a Catania:...Sono passati 8 giorni dal rapimento della piccola: eccoè emerso, le ultime notizie da ...'Spero che non la trovino qui dentro, perché sennò significherebbe chenon è più viva - ha commentato la mamma - Invece io spero che lo sia'. Kathrina Alvarez , dopo essere stata spostata tre ...

Maxi ispezione nel palazzo da cui è sparita Kata: testimonianze e movente, cosa è emerso Virgilio Notizie

Scenderanno in campo anche le “teste di cuoio” dei carabinieri per scandagliare - così come si fa quando si cercano i bunker dei boss latitanti - ogni anfratto o stanza ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...