JW Anderson trasforma i classici in pezzi speciali

(Di domenica 18 giugno 2023) «Una domenica rilassata a casa di amici, la tradizione di una tazza di te, ma senza perdere il desiderio di essere se stessi» spiega Jonathanprima della sfilata maschile e la resort femminile per la primavera-estate 2024. «Un gruppo affiatato, ma composto da individui con stili unici e spiccate personalità che ama esprimere se stesso, ma anche aprisi agli altri per scoprirli e farsi scoprire». Una collezione semplice all'apparenza, ma profondamente studiata nei dettagli cheno deiin: i bermuda sono costruiti con un unico pannello di tessuto che gira intorno ai fianchi all'interno del quale sono inseriti i pantaloncini, la camicia oxford azzurra (ma anche a righe) che abbonda di tessuto sul davanti come fosse un mega volant oppure è tagliata sotto lo ...