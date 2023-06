Juve | Zoff | «Anche con i giovani si possono alzare i trofei»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 giugno 2023) Le parole di Dino, leggenda della, sulla stagione appena conclusa dei bianconeri: «Gli alibi non aiutano nessuno» Dinoha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, dove ha fatto il punto sull’ultima stagione della. Di seguito le sue parole. ULTIMA STAGIONE – «Il discorso dei punti prima tolti, poi ridati, poi nuovamente tolti sicuramente ha avuto un peso nella gestione delle settimane di lavoro. Poi è chiaro che la squadra potesse fare meglio, sarebbe impossibile negarlo. E non sarebbe giusto, gli alibi non sono mai utili a nessuno.la poca chiarezza in società ad un certo punto si è fatta sentire sul campo, ma ora penso che lantus stia ritrovando il proprio assetto dopo un periodo di confusione». STUPITO DALLA CONFERMA DI ALLEGRI – «No, ma ...