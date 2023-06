Juve | la scelta sul futuro di Miretti

(Di domenica 18 giugno 2023) Lantus non ha alcuna intenzione di privarsi di Fabioe, nonostante l'interesse sempre più concreto del Genoa, non lascerà...

Commenta per primo Non è una prima, può diventare un'opportunità. A patto che il Leicester apra alle condizioni dellaper la cessione di Timothy Castagne : quindi prestito con diritto di riscatto o una formula con parte ......di aver rotto il giocatore optando per questa, adesso lei dice che Maresca avrebbe fatto comodo anche al Napoli.. mah'. E infine un utente provoca: 'Maurizio ma sei sicuro Giocava nella. ...... secondo questi ultimi negli uffici della federcalcio brasiliana si dà come scontato l'arrivo in panchina dell'ex tecnico di, Chelsea e Milan tra le altre. A comunicare ladavanti a media,...

Rovella Juve: scelta fatta. Posizione chiara del club sul suo futuro Juventus News 24

La Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi di Fabio Miretti e, nonostante l'interesse sempre più concreto del Genoa, non lascerà partitre il suo gioiellino che sarà tenuto in rosa per completare ..." Giuntoli vuole andare alla Juve e ci sta. Lukaku vuole restare all’Inter e ci sta. I loro legittimi desideri, però, non devono stravolgere la realtà: non esistono club 'che tengono in ostaggio', esi ...