Juve | dalla Spagna | Rabiot proposto al Barcellona

IL PROSSIMO ANNO RISCATTO CON L'ITALIA E CON LA- 'Sono contento di come ho finito, per me è stato un anno difficile. Ora penso solo alle vacanze, poiprossima stagione inizierò la ..."Trent'anni insieme, in cui non abbiamo mai litigato, a parte che sue Inter. Siamo due amici: ...in teatro con "Le Figlie di Eva" (protagonista con la Cucinotta e l'Andreozzi) e "Bloccati...Commenta per primo Quasi 50 presenze con la maglia della Juventus, a 20 anni ancora da compiere . Fabio Miretti non ha perso tempo fin qui, lanciato da Massimiliano Allegri finscorsa stagione e ancor più protagonista in quella che si sta per concludere, con 40 partite e tre assist . Esperienza che, legata alla giovane età, ha fatto sì che gli estimatori per lui ...

La Juventus attende ancora una risposta dall'entourage di Adrien Rabiot alla proposta di rinnovo annuale, nel frattempo si muove il mercato: stando a Jijantes, il centrocampista francese nelle ultime ...Il futuro di Adrien Rabiot tiene ancora banco in casa Juventus, dove si attende una risposta dall'entourage del centrocampista francese in merito alla proposta di rinnovo annuale.