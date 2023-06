Jorge Martin vince il GP di Germania con un incredibile arrivo in volata su Bagnaia

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 18 giugno 2023)ottiene la sua seconda vittoria consecutiva al Sachsenring dopo aver tenuto a bada il campione della MotoGP Francesco. Proprio come nella gara sprint, Jack Miller ha fatto la partenza perfetta passando dalla terza alla prima posizione in curva 1. Il pilota della KTM ha quindi iniziato ad aprire un piccolo gap sul L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Francescoal Mugello: tre Ducati sul podio in MotoGPa Portimao con Ducati: a podio anche Vinales e Bezzecchi GP delle Americhe, MotoGP:la Sprint Race Brad Binderla Sprint di MotoGP in Spagna MotoGP: ...