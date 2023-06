Joe Biden ospita Eva Longoria per il film sulla comunità ispanica

Ma la pandemia da Covid, lo scoppio della Crisi in Ucraina e l'arrivo di(noto atlantista) alla Casa Bianca, assieme alle crescenti performance economiche cinesi degli ultimi anni, hanno ...Blinken sarà il più alto funzionario statunitense a visitare la Cina da quando il Presidenteè entrato in carica. La sua visita era stata inizialmente programmata per l'inizio di quest'anno,...Intanto il presidente americanoha chiarito che per Kiev non ci sarà alcun percorso agevolato rispetto alle normali procedure. "No, perché devono soddisfare gli stessi standard", ha ...

Blinken è il primo segretario di stato a recarsi in Cina in cinque anni e il più alto funzionario statunitense a compiere una missione del genere da quando il presidente Joe Biden è entrato in carica ...La visita fu cancellata lo scorso anno per la crisi del pallone spia cinese abbattuto dopo aver sorvolato i cieli americani. I punti di tensione tra Usa e Cina restano gravi ...