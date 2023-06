Jessica Alves | la Barbie umana e il desidero di diventare mamma | «Vorrei fare il trapianto dell' utero»

(Di domenica 18 giugno 2023)è la, ma è anche conosciuta per essere stata, l'ormai ex, Ken umano che, più volte, Barbara D'Urso ha ospitato nei suoi salotti. La moa,...

Ebbene, nel 2020, Rodrigo ha iniziato la sua 'trasformazione' da Barbie a Ken, diventando ufficialmente. Un percorso che ha raccontato prima a Le Iene, che l'avevano accompagnato in ...In diverse occasioniha parlato del suo desiderio di maternità ed ha anche accarezzato l'idea di avere un figlio da Giacomo Urtis . In questi mesi la Barbie umana ha addirittura parlato di 'trapianto di ...

Dopo novanta operazioni l'ex Kem umano è diventato una donna che si chiama Jessica Alves. Ma ora vuole fare il trapianto di utero ...Jessica Alves, l’ex Ken Umano, vuole diventare madre e il suo desiderio più grande sarebbe quello di portare a termine una gravidanza ...