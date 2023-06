Jean Alesi | «Mai avuto paura mentre guidavo | ma vedere la bandiera rossa mi terrorizzava» 

(Di domenica 18 giugno 2023) Su L’Equipe una lunga intervista a. Il vincitore del Gran Premio del Canada del 1995 con la Ferrari ripercorre la sua carriera, ricorda Ayrton Senna e racconta diversi aneddoti sul suo passato. Adviene chiesto chi sia il miglior pilota che abbia mai affrontato. «Direi Ayrton Senna, perché si assumeva molti più rischi di tutti gli altri. All’epoca, c’era un modo particolare di guidare perché le nostre auto erano molto difficili da domare. Perciò l’ho messo davanti ad Alain Prost, perché Alain non ha messo in avanti questo rischio. A proposito, è l’unico che ha battuto Senna!». Chi è stato il tuo miglior compagno di squadra?: «Gerhard Berger. In pista abbiamograndi battaglie, ma è un ragazzo diretto, onesto e un grande combattente. Per me, queste sono le caratteristiche del ...

Inoltre, Montreal si è rivelata terra di prime volte, viste le prime vittorie conquistate daAlesì (1995), Lewis Hamilton (2007), Robert Kubica (2008), Daniel Ricciardo (2014) e dallo stesso ...Per la Ferrari il Canada è una pista piena di vittorie (12), podi (36) e di ricordi come l'unico dolce successo di. Il circuito stradale sull'isola di Notre Dame, una pista di freni e ...1995: la favola diUn pilota Ferrari di madrelingua francese che vince il GP del Canada: 17 anni dopo l'idolo locale Gilles Villeneuve la storia si ripeté connel 1995 , in quello ...

Jean Alesi: «Mai avuto paura mentre guidavo, ma vedere la ... IlNapolista

Jean Alesi, Robert Kubica e Lewis Hamilton. Il pronostico per il successo nel weekend in arrivo è… virtualmente chiuso da Max Verstappen e dalla Red Bull, quello per i restanti gradini del podio da ...La prima vittoria di Gilles Villeneuve, Thierry Boutsen, Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo. La prima (e purtroppo per loro l'unica) di Jean Alesi e Robert Kubica. Il circuito"cittadino" realizzato lun ...