Diretto da James Marsh , il lungometraggio è basato sul romanzo autobiografico scritto dalla moglie del celebre astrofisico,Hawking - nel film interpretata da Felicity Jones - , Verso l'...... titolo originale " Travelling to Infinity: My Life With Stephen ", il romanzo scritto daHawking , ex moglie dell'astrofisico. Hawking, dopo aver visto il biopic, rimase impressionato ...Quando si innamora della studentessa di lettereil mondo sembra essere nelle sue mani ma a 21 anni compiuti arriva una diagnosi che cambia tutto. La malattia del motoneurone costringerà il ...

A seguire: Stephen Hawking figli e moglie. Hawking, come raccontato anche nel film, incontrò Jane Wilde nel 1962 durante una festa all’Università. Nell’anno successivo, Hawking scoprì di essere ...Jane Wilde Hawking oggi: età, figli, vita privata, che fine ha fatto la moglie di Stephen Hawking (foto). Jane Wilde Hawking moglie di Stephen Hawking ...