di Gianluca Mazzei Il 19 giugno del 2013 è morto a Roma all'età di 51 anni, attore statunitense di origini italiane, stroncato improvvisamente da un arresto cardiaco, dopo essersi mangiato un ristorante intero.nella sua carriera ha recitato in ...... Thriller) in onda su Nove alle ore 21.25 , un film di Tony Scott, con Denzel Washington, John Travolta, Luis Guzmán, Gbenga Akinnagbe, John Turturro,, Brian Haley, Victor Gojcaj, ...Ci sono anche Luis Guzman, John Turturro,e Victor Gojcai. Il film è tratto da una storia vera Pelham 123 - Ostaggi in metropolitana è un film del 2009 diretto da Tony Scott. E' la ...

James Gandolfini: l’americano d’Italia volto dei ‘Sopranos’ Globalist.it

Gandolfini nella sua carriera ha recitato in una sessantina di film, ma verrà soprattutto ricordato per aver prestato il suo viso e la sua stazza al personaggio di Tony Soprano, protagonista della ser ...Perché Pelham 123 di Tony Scott è il film da vedere in tv: trailer, trama, recensione action movie con John Travolta e Denzel Washington.