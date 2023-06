Italiani all’estero | si insedia il Cgie

(Di domenica 18 giugno 2023) Dal 19 al 23 l'assemblea alla Farnesina. Il Segretario Generale Schiavone: "Dopo lungo stop si torna a dialogare con le istituzioni del nostro Paese" Si svolgeranno dal 19 al 23 giugno i lavori dell’Assemblea dimento del nuovo, Consiglio Generale degli, che si terrà presso la Sala Conferenze Internazionali della Farnesina con la partecipazione del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri che presiede il, Antonio Tajani, prevista per venerdì 23 giugno alle 12, intervento che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della Farnesina e aperto alla stampa. I lavori dell’assemblea si apriranno lunedì alle 10 con il benvenuto del sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli al quale seguirà quello di Francesco Papandrea, consigliere ...

Si svolgeranno dal 19 al 23 giugno i lavori dell'Assemblea di insediamento del nuovo Cgie, Consiglio Generale degli, che si terrà presso la Sala Conferenze Internazionali della Farnesina con la partecipazione del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri che presiede il