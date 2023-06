Italia terza in UEFA Nations League | per Dimarco non soltanto il gol

Leggi su inter-news

(Di domenica 18 giugno 2023) L’batte 2-3 l’Olanda a Enschede e chiude l’al terzo posto.apre le marcature andando in gol dopo neanche sei minuti (vedi articolo), protagonista anche nella ripresa. In tutto quattro in campo dell’Inter su cinque. FINALINA – L’chiude la stagione prendendosi almeno il terzo posto in. Dopo la sfortunata sconfitta di giovedì per 2-1 contro la Spagna gli Azzurri superano 2-3 l’Olanda padrona di casa, sempre a Enschede. Al 6? è Federicoa sbloccare la situazione, con un bel sinistro su colpo di tacco di Giacomo Raspadori. Per il laterale dell’Inter, titolare così come Francesco Acerbi e Denzel Dumfries, è il secondo gol in dieci presenze con ...