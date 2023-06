Italia-Olanda | Mancini | “La squadra è stanca | ma ho avuto buone indicazioni di gioco”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 giugno 2023) “Nel primo tempo molto bene, nel secondo siamo calati ma è stato uno sforzo enorme perché tutti sono arrivati stanchi. Credo sia una buona prova. Lesono positive, abbiamo soluzioni diinteressanti. Con Chiesa e Zaniolo esterni abbiamo cambiato. È importante aver vinto questa partita”. Lo ha detto il Ct Robertodopo la vittoria per 3-2 degli azzurri sull’nella finale per il terzo posto di Nations League. Reti di Dimarco, Frattesi e Chiesa. Promosso anche Buongiorno: “È stato bravissimo, non era facile, era abituato ad un altro tipo di calcio”, ha concluso il Ct a Rai Sport. SportFace.