Italia-Montenegro | Europei basket femminile | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Nella sfida valida per i playoff deglididomani, lunedì 19 giugno, alle ore 20.00ne, alla Tel Aviv Arena di Tel Aviv, in Israele, l’affronterà il. La vincente di questa sfida ai quarti se la vedrà con la Francia. L’, che ha chiuso al terzo posto il Girone B, sfiderà il, secondo nel Girone A per aver perso lo scontro diretto con la Spagna, giunta prima e dunque avente diritto di disputare direttamente i quarti di finale senza passare dai playoff. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport Arena e Rai Sport HD, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, Now, Rai Play, Eleven Sports, DAZN. ...