Italia | Mancini | “Torniamo con buone indicazioni e soluzioni di gioco interessanti”

(Di domenica 18 giugno 2023) La vittoria contro i Paesi Bassi, l’esordio di Alessandro Buongiorno, il primo gol in Azzurro di Davide Frattesi. Sono tante leche Robertopuò mettere nella valigia al rientro dalle Finals di Nations League. Non...

Commenta per primoha cambiato, l'ha risposto (3 - 2 all'Olanda) . Arrivare terzi in Nations League alla quale, comunque, partecipano, tutte le nazionali europee, vuol dire confermarsi dopo il quarto ......carriera in Nazionale è diventato il 37esimo marcatore diverso della gestione Roberto. Il ... Al posto giusto al momento giusto per il 2 - 0 dell''. Prestazioni al top, nella prima vera ...L'torna a vincere, conquista il terzo posto nella Nations League conto l'Olanda e regala un po' di serenità anche al ct Robertoche nell'ultimo periodo è stato subissato di critiche. ...

Successo per 3-2 contro l’Olanda e Nations League chiusa al terzo posto per l’Italia di Roberto Mancini. Una vittoria – reti azzurre di Dimarco, Frattesi e Chiesa –… Leggi ...Si chiude con la vittoria per 3-2 sull'Olanda e un terzo posto in Nations League (che poco consola) la stagione dell'Italia di Roberto Mancini. In attesa delle partite chiave verso l'Europeo di ...