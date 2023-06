Italia | Mancini | “Ottima prova | abbiamo tante soluzioni di gioco Esordio Buongiorno? Bravo”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Nella giornata di oggi, domenica 18 giugno, l’del ct Robertonel De Grolsch Veste di Enschede, è riuscita a schiantare l’Olanda padrona di casa. Gli Azzurri si sono imposti con il risultato di 2-3 sulla formazione guidata da Ronald Koeman (LEGGI QUI), conquistando di fatto la medaglia di bronzo, dunque il terzo posto. La spedizione olandese per la Final Four della UEFA Nations League, è stata resa quindi meno amara. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Spagna, (in questi istanti le Furie Rosse stanno giocando la Finale del torneo continentale contro la Croazia a Rotterdam) l’è stata tagliata fuori dalla possibilità di alzare al cielo il trofeo. Ma in data odierna, nella così detta Finalina per il 3° e 4° posto, le ...