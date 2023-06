Italia | Mancini | 'Oggi tutte indicazioni positive Dimarco gran gol | bravissimo Buongiorno'

Sono le parole di Robertodopo la vittoria dell'contro l'Olanda nella finalina di Nations League. Questo il commento del commissario tecnico sulla prestazione degli azzurri: "Si è ...Ci sono Gnonto, Retegui e Raspadori come titolari in attacco nell'che tra poco sfiderà l'Olanda per la finalina della Nations League, a Enschede. A centrocampo, il ct Robertoha scelto Verratti insieme con Cristante e Frattesi, mentre in difesa ...In un'insolitamente calda Enschede, a due passi dal confine tedesco, i ragazzi di mistersi ... Le formazioni: L'è scesa in campo schierando un 4 - 3 - 3 con: Donnarumma; Toloi, Acerbi, ...

Nella finalina per il terzo posto della Nations League, l'Italia batte 3-2 i padroni di casa dell'Olanda. A segno Frattesi, Dimarco e Chiesa ...L'Italia di Roberto Mancini batte l'Olanda e si aggiudica il terzo posto della Nations League, togliendosi una piccola soddisfazione dopo la sconfitta ...