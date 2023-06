Italia | Mancini cambia ma non rinuncia all’Inter in campo ? Sky

(Di domenica 18 giugno 2023) Olanda-si giocherà oggi, per la Nations League, alle ore 15:00. Robertoi titolari ma nonai giocatori dell’Inter (vedi articolo): a riposo solamente Nicolò Barella. NESSUNA? Robertosta pensando alla formazione da schierare questa sera per Olanda-. Noncomunque ai giocatori dell’Inter, anche se rispetto alla sfida contro la Spagna potrebbe riposare Nicolò Barella. Per il resto ci sarà ancora Francesco Acerbi, stavolta nella difesa a quattro, e potrà partire dal 1? Federico Dimarco. PROBABILE FORMAZIONE(4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Verratti, Cristante, Pellegrini; Raspadori, Retegui, Gnonto. CTInter-News - Ultime ...

A prescindere da tutto, però, anche la Juventus si è messa concretamente sulle tracce del centrocampista, autore di un'ottima prestazione con l'di Robertonella semifinale di Nations ...L'Olanda ha perso con la Croazia (2 - 4); l'dalla Spagna (1 - 2). Due sconfitte limpide per stessa ammissione dei c.t. Koeman e. Ora i due commissari se la vedranno tra loro. Entrambi ...L'di Robertoinvece si gioca il terzo posto della Nations League contro l'Olanda, mentre Spagna e Croazia scendono in campo per il primo e secondo posto. Per il tennis è il giorno ...

Mancini torna al 4-3-3 con Retegui e Raspadori. E punge Donnarumma e Acerbi La Gazzetta dello Sport

Non conta per il primo posto, ma l'Italia vuole comunque chiudere la stagione con una vittoria. A Enschede (ore 15), gli Azzurri affrontano i Paesi Bassi padroni di casa nella finale per… Leggi ...A prescindere da tutto, però, anche la Juventus si è messa concretamente sulle tracce del centrocampista, autore di un’ottima prestazione con l’Italia di Roberto Mancini nella semifinale di Nations ...