Italia | Donnarumma | «Qualcuno ha voluto strumentalizzare le mie parole e quelle di Acerbi…»

(Di domenica 18 giugno 2023) Gianluigi, portiere del Psg e dell’, ha parlato a Sky Sport chiarendo le dichiarazioni pronunciate nel post partita del match contro la Spagna Gianluigi, portiere del Psg e dell’, ha parlato a Sky Sport. PARTITA – «Sono orgoglioso di far parte del futuro di questa Nazionale, l’importante è far capire ai giovani l’importanza di star qui, di questa maglia. Abbiamo giovani forti e bisogna star sereni, i risultati arriveranno sicuramente». DICHIARAZIONI POST SPAGNA – «Sono felice quando l’vince, assolutamente. Purtroppo era palese, mahalemie edi Acerbi. Il mio discorso era incentrato sul ritrovare spensieratezza e ...

(4 - 3 - 3)" Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco " Frattesi, Cristante, Verratti " Gnonto, Retegui, Raspadori. Ct: ManciniA Enschede in Olanda l'affronta i padroni di casa per la finale del 3° e 4° posto della Nations League. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.(4 - 3 - 3) :; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Verratti, Cristante, Frattesi; Gnonto, Retegui, Raspadori. CT Roberto Mancini OLANDA (4 - 3 - 3) : Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong, Simons; Malen, Gakpo, Lang. CT: Koeman.

Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Olanda-Italia, gara che assegnerà il terzo posto nelle finals di Nations League: "Sono orgoglioso di ...(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Ci sono Gnonto, Retegui e Raspadori come titolari in attacco nell'Italia che tra poco sfiderà l'Olanda ... mentre in difesa davanti a Donnarumma giocheranno Toloi, Acerbi, il ...