Italia | Donnarumma | 'Qualcuno ha strumentalizzato le parole mie e di Acerbi Hanno capito tutti | tranne uno'

Gianluigi, portiere del Psg e dell', ha parlato a Sky Sport chiarendo le dichiarazioni pronunciate nel post partita del match contro la Spagna Gianluigi, portiere del Psg e dell'...(4 - 3 - 3)" Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco " Frattesi, Cristante, Verratti " Gnonto, Retegui, Raspadori. Ct: ManciniA Enschede in Olanda l'affronta i padroni di casa per la finale del 3° e 4° posto della Nations League. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.(4 - 3 - 3) :; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Verratti, Cristante, Frattesi; Gnonto, Retegui, Raspadori. CT Roberto Mancini OLANDA (4 - 3 - 3) : Bijlow; Dumfries, Geertruida, ...

Italia di nuovo in campo in Nations League. Dopo la delusione per la semifinale persa nel finale contro la Spagna, questo pomeriggio gli azzurri affronteranno nella finale per il terzo ...(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Ci sono Gnonto, Retegui e Raspadori come titolari in attacco nell'Italia che tra poco sfiderà l'Olanda ... mentre in difesa davanti a Donnarumma giocheranno Toloi, Acerbi, il ...