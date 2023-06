Italia | Dimarco | «Contento per la vittoria | ci tenevo»

(Di domenica 18 giugno 2023) Le parole di Federico, esterno dell’Inter e della Nazionale, dopo lacontro l’Olanda in Nations League Federicoha parlato ai microfoni della Rai dopo ladell’nella finale 3/4 posto di Nations League. PAROLE – «per il premio, ma l’importante è aver vinto questa finale per il terzo e quarto posto. E’ stata una bella partita, con tanti gol. Alla fine si faceva sentire la stanchezza di tutta la stagione, ma è andata bene e siamo contenti così. Gol fondamentale? Sono, citanto ed è andata bene». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

Federico Dimarco è stato tra i migliori in termini di prestazione e di gol in Olanda-Italia, vinta per 2-3 dagli azzurri che così si sono piazzati al terzo posto in Nations League. L'Italia di Roberto Mancini batte l'Olanda e si aggiudica il terzo posto della Nations League. Allo stadio De Grolsch Veste di Enschede gli Azzurri si impongono 3-2 grazie alla rete di Dimarco, al ...