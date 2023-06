Italia | Cassano sicuro | “Abbiamo un attaccante fortissimo che non viene convocato”

(Di domenica 18 giugno 2023) La Nazionalena ha vinto la partita contro l’Olanda e si è classifica terza nella manifestazione della UEFA Nations League. La squadra azzurra, rispetto alla precedente partita, ha convinto ma ancora una volta si è notato un problema, quello dell’attacco. La Nazionale, infatti, non ha ancora un grande bomber in grado di decidere le partite. L'articolo

... stiamo parlando della BoboTv dove l'ex attaccante commenta le vicende del calcio italiano e internazionale; al suo fianco, come compagni di avventura, troviamo, Ventola e Adani. Il loro ...... che tutte tra Roma, Fiorentina, Inter,Under 20 e Nazionale maggiore perdessero era più statisticamente improbabile di un commento intelligente di. Almeno per l'di Mancini non ......le informazioniMAGNAGO " Una vastissima selezione di piatti della tradizione, preparati sapientemente dagli autentici chef gourmet a bordo dei colorati Food Truck provenienti da tutta,...

Italia, Cassano sicuro: "Abbiamo un attaccante fortissimo che non ... DailyNews 24

Slang Usb ha annunciato assemblee pubbliche a Milano e a Torino, invitando i rider di tutta Italia a partecipare ...I numeri fotografano benissimo un fenomeno nella produzione mondiale di aurto: l'Italia continua a perdere terreno, dati drammatici ...