Italia | Buongiorno | «Possiamo vincere il Mondiale | grande gruppo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 giugno 2023) Le parole di Alessandro, difensore di proprietà del Torino, dopo il debutto con l’contro l’Olanda Alessandro, difensore dell’, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 2-3 contro l’Olanda. PAROLE – «E’ stata unaemozione, esordendo in una partita in cui abbiamo dato tutto e giocato bene soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo riusciti a tenere botta e a soffrire. Sono contentissimo per me ma più per la vittoria della squadra.il? Assolutamente, lo vedo negli allenamenti tutti i giorni e nel rapporto tra compagni. Sono arrivato in punta di piedi, ma ho trovato unspettacolare e la vittoria di oggi è arrivata per questo».