Italia batte Olanda 3-2 | è terza e sale sul podio della Nations League Chiesa torna al gol Pagelle

(Di domenica 18 giugno 2023) Una vittoria che ci voleva, all', per chiudere in maniera almeno decente una stagione segnata da tre sconfitte nelle finali delle copee europee. Gli azzurri di Mancini battono l'a casa sua e salgono sul gradino del terzo posto2023. Decisive le reti di Dimarco, Frattesi e, con l'che accorcia due volte, prima con Bergwijn e poi con Wijnaldum, senza però arrivare al pareggio

Dopo la sconfitta beffa ok semifinale l'si riscatta el'Olanda conquistando il terzo posto per la seconda volta consecutiva in Nations League. A Enschede si gioca la finale per il terzo posto della Nations League 2022 - 23. ...L'trova la rete del vantaggio dopo solo sei minuti. Gli azzurri entrano in area di rigore, ... palla sui piedi di Raspadori che di tacco cede a Dimarco che con uno splendido sinistro...17.02 Nations League: Olanda -2 - 3 Una buona3 - 2 l'Olanda e chiude al terzo posto la Nations League Riscattato il ko con la Spagna grazie a una partita condotta con buon piglio. Bella azione azzurra, Raspadori rifinisce di suola ...

Nations League, finale terzo posto: l'Italia batte 3-2 l'Olanda Sky Tg24

Chiesa risponde a Bergwijn: l'Italia batte 3-1 l'Olanda Koeman cerca una reazione dai suoi e si presenta in avvio di ripresa con Bergwijn, Wijnaldum e Weghorst per Malen, Geertruida e Lang. L'idea di ...Ultim'ora su ticinonotizie.it ENSCHEDE (OLANDA) (ITALPRESS) – Vittoria convincente dell’Italia, che pur soffrendo batte l’Olanda per 3-2 nella finale per il terzo e quarto posto della Nations League.